Мужчина пошел к стоматологу и узнал о своем богатстве

Житель американского города Конкорд, штат Северная Каролина, поехал к стоматологу и узнал, что сорвал джекпот в 138,2 тысячи долларов (9,6 миллиона рублей). Об этом сообщает издание News Observer.

Арматурщик Кеннет Хертцог (Kenneth Hertzog) приобрел несколько билетов моментальной лотереи. Он собирался пойти к стоматологу, чтобы доделать коронку, когда жена Тина напомнила ему о билетах.

«Мы подъехали на парковку, и жена спросила меня, есть ли у меня лотерейный билет. Она заявила: "Я думаю, мы могли выиграть 250 долларов (17,5 тысячи рублей)". Я воскликнул: "Почему мы не можем выиграть крупный приз?"» — рассказал Хертцог.

Они проверили билеты и узнали, что выиграли 138,9 тысячи долларов (9,6 миллиона рублей). В пятницу, 26 июня, Хертцог забрал свой приз в штаб-квартире лотереи. После уплаты налогов его выигрыш составил 97,8 тысячи долларов (6,8 миллиона рублей).

Победитель сообщил, что выигрыш пришелся кстати, так как они с женой собираются переехать во Флориду, чтобы жить ближе к его матери. «Это поможет нам переехать. Лучшего времени для выигрыша не могло и представиться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что любовь к хот-догам принесла жителю американского города Роки Маунт, штат Вирджиния, крупный выигрыш в лотерее. Он заехал в продуктовый магазин за хот-догами и заодно купил лотерейный билет, который принес ему 100 тысяч долларов (семь миллионов рублей).

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