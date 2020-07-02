Пассажир одного из едва не столкнувшихся самолетов рассказал о случившемся

Пассажир самолета Airbus A320, едва не столкнувшегося с Boeing 777 в небе над Ростовской областью, рассказал о случившемся на борту. Подробностями инцидента студент Ярослав Тягло поделился с «Лентой.ру».

По словам пассажира, в июне он летел в Москву из Ростова-на-Дону рейсом 2126, время полета составляло полтора часа. Лайнер вылетел в положенное время, набрал высоту, и в какой-то момент пилот совершил несколько резких маневров, испугавших людей на борту.

«Летели, все было нормально, но потом пилот совершил крутой поворот, самолет резко ушел в сторону, дал угла. В этот момент сработала сигнализация, выпали кислородные маски, но мы даже не успели их надеть. Я сидел возле иллюминатора и видел Boeing, он мигал дальним светом и был как будто немного выше. Испугался, если честно, как я могу разбиться, я ведь еще молод, у меня даже нет детей», — рассказал студент.

По его словам, экипаж во время перелета вел себя спокойно: бортпроводницы улыбались пассажирам и в момент поворота требовали оставаться пристегнутыми.

«Стюардессы большие умницы, надо отдать им должное, когда было резкое пилотирование, самолет пикировал вниз, вбок — я даже не понял, что произошло, все было так быстро — они нам ничего не сказали. Потом, когда лайнер снова набрал высоту, нам предложили выдвинуть столики и принесли чай и бутерброды», — отметил Ярослав Тягло.

После перелета, по его словам, пассажиры поблагодарили пилотов аплодисментами и покинули борт, даже не понимая, что случилось.

«Я думал, то, как мы летели, так и должно быть, а оказывается, в тот момент моя жизнь висела на волоске. Хотел бы поблагодарить пилотов за их работу», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Как сообщалось ранее, самолеты авиакомпаний S7 и Emirates едва не столкнулись в небе, допустив опасное сближение. Airbus A320 летел из Ростова-на-Дону в Москву, Boeing 777 направлялся из Осло в Дубай.

По факту произошедшего проводится проверка, во время которой эксперты дадут оценку действиям авиадиспетчеров.

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