В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что лайнер российской авиакомпании S7 вылетел из Ростова-на-Дону в Москву, однако при наборе высоты пересекся с курсом воздушного судна Emirates Airlines, которое следовало из Осло в Дубай.

Согласно информации канала, диспетчеры аэропорта заметили опасное сближение с опозданием и самолеты «разошлись буквально чудом».

В октябре 2019 года самолет молдавской авиакомпании Fly One, следовавший из Кишинева в Москву, едва не столкнулся с тремя автомобилями во время вылета. Отмечается, что, когда Airbus 319 совершал вылет из аэропорта, на взлетно-посадочной полосе (ВПП) находилось три технических автомобиля. Причиной инцидента стала ошибка диспетчера.

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