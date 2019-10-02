Летевший в Россию самолет почти столкнулся с тремя машинами

Самолет молдавской авиакомпании Fly One, следовавший из Кишенева в Москву, едва не столкнулся с тремя автомобилями во время вылета. Об этом сообщает местное издание Cotidianul.

Отмечается, что, когда Airbus 319 совершал вылет из аэропорта, на взлетно-посадочной полосе (ВПП) находилось три технических автомобиля. Как слышно из аудиозаписи, опубликованной главой навигационного сервиса в авиационной отрасли MoldATSA Сорином Стати в Facebook, пилот упрекает службу управления полетами в том, что ему пришлось проехать между несколькими транспортными средствами во время взлета.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стала ошибка диспетчера: он забыл освободить ВПП от специализированных автомобилей.

В августе вылет самолета российской компании S7 был задержан из-за столкновения с багажной тележкой в аэропорту Черногории. Инцидент произошел 4 августа во время подготовки самолета к вылету в Москву. В результате столкновения лайнер получил сильные повреждения. На фотографиях видно, что металлические стержни торчат из фюзеляжа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!