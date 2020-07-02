Опубликованы записи переговоров с экипажами едва не столкнувшихся самолетов

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолета, летевшие в Москву и Дубай. Telegram-канал «112» опубликовал записи переговоров диспетчеров и экипажей в возникшей критической ситуации.

Как следует из расшифровок записей, заметив опасное сближение самолетов, российские диспетчеры попытались предупредить пилотов авиакомпании Emirates о конфликте эшелонов, но те не услышали их, приняв крики за фоновые переговоры.

В кабинах обоих лайнеров сработали датчики опасного сближения: в этот момент расстояние между самолетами сократилось до 150 метров. Следуя указанию диспетчеров, российские пилоты повернули на 50 градусов вправо и ускорили снижение. Пилоты Emirates также совершили отворот в сторону.

Как отмечает источник канала, самолеты успели разойтись, и «поняли ли пассажиры, что были на волосок от смерти, неизвестно».

По факту произошедшего проводится проверка, экспертам предстоит дать оценку действиям диспетчеров.

Как сообщалось ранее, едва не разбившийся Airbus A320 авиакомпании S7 летел из Ростова-на-Дону в Москву, Boeing 777 перевозчика Emirates направлялся из Осло в Дубай.

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