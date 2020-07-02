США призвали Германию воспринимать Россию как угрозу

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию с большей осторожностью относиться к России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова политика в эфире телеканала C-SPAN.

По словам Помпео, Вашингтон расценивает Москву как серьезную угрозу. «Выделение одного процента ВВП на оборону, как это делает Германия, говорит о том, что они не вполне готовы воспринимать Россию так, как это делают США», — отметил он.

Помпео добавил, что Берлин должен придерживаться своих финансовых обязательств. В 2014 году страны НАТО договорились ежегодно выделять на оборону по два процента ВВП. По его словам, президент США Дональд Трамп ожидает от Германии иного отношения к России, чем то, которое демонстрируют немецкие политики.

Он также напомнил, что Вашингтон выступает против проекта «Северный поток —2», поскольку «такая глубокая энергетическая связь <...> даст [президенту России Владимиру] Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким образом».

1 июля Трамп утвердил план по выводу 9,5 тысяч американских военных из Германии. Ранее он приказал сократить численность американского военного контингента, дислоцированного в стране. В настоящее время на территории ФРГ находятся 34,5 тысячи американских военных.

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