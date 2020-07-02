Американские солдаты попали в больницу после прыжков с парашютом в Германии

Солдаты Вооруженных сил США попали в больницы после тренировок в прыжках с парашютом в Графенвере в Германии. Об этом сообщает издание Oberpfalz Echo.

Семь человек травмированы, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что американские солдаты были ошибочно выброшены на деревья, из-за чего и получили ранения.

На место происшествия вызвали спасателей и полицию. В операции участвовали спасательные и полицейские вертолеты из Нюрнберга: они помогали искать парашютистов и снимать их с деревьев. Всех пострадавших отправили в ближайшие больницы.

1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу 9,5 тысячи американских военных из Германии. Он приказал сократить численность американского военного контингента, дислоцированного в этой стране.

В настоящее время на территории ФРГ находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, глава государства распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

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