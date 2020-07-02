Впервые под водой нашли древние поселения с артефактами

Ученые впервые обнаружили подводные археологические памятники коренного народа, проживавшего на территории северо-западной Австралии тысячи лет назад. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Остатки поселения аборигенов, расположенные у побережья австралийского национального парка Муруджуга, включают 260 каменных артефактов, находящихся на глубине до 2,4 метра ниже уровня моря вблизи мыса Брюгье, и затопленный пресноводный источник на глубине 14 метров. Возраст руин оценивается более чем в 7-8,5 тысячи лет на основании времени затопления из-за повышения уровня моря.

В течение последней ледниковой эпохи, которая продлилась от 110 до 10 тысяч лет назад, площадь Австралии была больше на два миллиона квадратных километров за счет прибрежных территорий, открытых из-за более низкого уровня моря. Их заселили поселенцы, перебравшиеся в Австралию, поскольку эти земли отличались большим запасом воды, благоприятным микроклиматом и высоким биоразнообразием по сравнению с другими, более засушливыми районами Австралии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!