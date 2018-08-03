Опровергнут миф о существовании хоббитов

Ученые Принстонского университета (США) выяснили, что современные пигмеи, проживающие на острове Флорес, не являются потомками флоресских людей (Homo floresiensis), которые из-за своего маленького роста известны как «хоббиты». Ранее ряд исследователей высказывал предположение, что местные аборигены унаследовали гены от карликовых архаичных людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Останки Homo floresiensis впервые были обнаружены в 2003 году в Индонезии на острове Флорес. Их возраст достигал 13-95 тысяч лет. Рост флоресских людей составлял около одного метра, а объем их мозга был в три раза меньше объема мозга современного человека. Предполагается, что они появились около 1,75 миллиона лет назад.

Родство между современными пигмеями и флоресскими людьми тяжело установить, поскольку ученые не смогли выделить ДНК из останков H.floresiensis и реконструировать их геном. Поэтому исследователи проанализировали геном 32 пигмеев, живущих в окрестностях Лян Буа, чтобы определить, какая его доля унаследована от неандертальцев, денисовцев и неизвестных источников, одним из которых могли быть «хоббиты».

Ученые обнаружили, что в геноме аборигенов присутствует большое количество ДНК Homo neanderthalensis, также небольшая часть унаследована от денисовского человека. Однако они не нашли генов неизвестного происхождения.

Исследователи также идентифицировали генные варианты, связанные с невысоким ростом. Ученые считают, что подобные изменения в ДНК были характерны и для «хоббитов», поскольку условия среды на Флоресе, в том числе хищники и ограниченные ресурсы, способствовали выживанию особей с этими мутациями. Таким образом, карликовость возникала на острове несколько раз.

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