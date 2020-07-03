Альфа-Банк значительно увеличил ставку по накопительному счету

Альфа-Банк запустил новое предложение для своих клиентов. Теперь по накопительному Альфа-счету в рублях будет начисляться 6 процентов годовых за первые два месяца хранения средств на счете без каких-либо дополнительных условий. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимальных остатков по всем Альфа-счетам в рублях для клиентов А-Клуба до 30 миллионов рублей, для премиальных клиентов до 10 миллионов рублей и до 1,5 миллиона для остальных клиентов. При этом пополнение и снятие возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов, отметили в пресс-службе Альфа-Банка.

«Наше предложение — одно из самых выгодных на рынке. Когда максимальная ставка по вкладам топ-10 крупнейших банков не превышает 5 процентов годовых, Альфа-банк даже в кризисный период предлагает получение дохода в 6 процентов. Когда другие понижают накопительные ставки, мы их повышаем», — подчеркнул директор по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.

