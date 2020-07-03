Певица снялась в пиджаке на голое тело и попала на обложку журнала

Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась для модного журнала Elle в откровенных образах. Фотографии и интервью знаменитости из нового августовского выпуска появились на сайте издания.

В серии черно-белых снимков 24-летняя поп-исполнительница позирует в нарядах люксовых брендов, в частности, в фирменном облегающем топе дизайнера Тома Форда. Кроме того, на одном из кадров Дуа Липа запечатлена в черном пиджаке, расшитом пайетками, который она надела на голое тело.

Для обложки журнала был выбран портрет певицы, автором которого стала фотохудожница Зои Гроссман.

В интервью для номера Дуа Липа поразмышляла о том, как будет жить человечество после пандемии коронавируса. «Вероятно, что наш мир изменится навсегда. Вероятно, мы будем иначе относиться к природе. Не будем такими небрежными, как раньше, мы станем более чуткими. Я думаю, что мы начнем ценить каждый момент, и перестанем принимать все как должное. Надеюсь, мы извлечем из этого хороший урок», — высказалась певица.

В апреле Дуа Липа снялась для американской версии журнала Elle. Она позировала обнаженной, прикрываясь искусственной вязаной гитарой, изготовленной итальянским брендом Moschino. Для обложки Дуа Липу запечатлели в прозрачном платье Gucci с высоким разрезом.

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