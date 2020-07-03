Потерявшая должность из-за пандемии стюардесса показала работу в супермаркете

Бывшая стюардесса авиакомпании Air New Zealand, потерявшая должность из-за пандемии коронавируса, показала свою новую работу в супермаркете. Девушка сняла видео для TikTok, его публикует Daily Mail.

На ролике, соединенном из двух записей, 26-летняя бортпроводница Сара Джонс (Sarah Jones) демонстрирует свой внешний вид до и после увольнения. На видео справа девушка одета в фирменную униформу перевозчика и позирует на фоне розовой стены, а на видео слева новозеландка стоит среди полок с продуктами в объемной неоновой куртке и худи с капюшоном.

Джонс призналась, что теперь ей приходится работать на складе в супермаркете Countdown и обрабатывать заказы. «Сейчас довольно сложно найти другую подработку, так как все ее ищут. Я скучаю по своей работе, благодаря которой я виделась с новыми людьми каждый день, доставляла их в Новую Зеландию и посещала другие страны с друзьями», — поделилась она.

В июне другая стюардесса, которая также осталась без должности из-за пандемии коронавируса, устроилась в супермаркет и показала свой рабочий день. Девушка по имени Линдси рассказала, что ей пришлось пойти на подработку в магазин Target после того, как авиакомпания перестала выплачивать сотрудникам деньги.

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