В Москве скончались 22 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 22 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в Telegram-канале.

Общее число скончавшихся в Москве достигло 3975 человек. Днем ранее в столице скончались 24 пациента с коронавирусом, еще сутками ранее — 25 человек.

В России за последние сутки было выявлено 6736 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 681 тысячу. Из них более 450 тысяч выздоровели, свыше 10,1 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

Всего в мире насчитывается более 11,3 миллиона инфицированных, больше всего зараженных — в США (2,8 миллиона) и в Бразилии (1,5 миллиона). Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!