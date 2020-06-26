В Москве умерли 20 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом. Так, общее число погибших в столице достигло 3714 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Отмечается, у всех умерших была диагностирована пневмония, а также выявлена коронавирусная инфекция.

Ранее сообщалось, что за сутки во всей стране было зарегистрировано 6,8 тысячи случаев заражения COVID-19. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, такие цифры не фиксировались в России с конца апреля. Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом снизился до рекордно низких 1,1 процента.

По данным на утро 26 июня, с начала эпидемии в стране зарегистрировали 620 794 случая инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 8781 человек.

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