Число умерших россиян с коронавирусом превысило 8,7 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом увеличилось до 8 781, за последние сутки отмечено 176 летальных исходов. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки в России зафиксировано 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на данный момент коронавирусная инфекция подтверждена у более чем 620 тысяч жителей страны.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Вспышка коронавирусной инфекции впервые была отмечена в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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