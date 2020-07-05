В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 3871 человек.

Со 3 по 4 июля в стране было зафиксировано 6632 инфицированных в 84 регионах. Сообщалось, что 168 человек умерли, 8986 пациентов выздоровели.

Ранее бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса. По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ. «Будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — пояснил он.

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