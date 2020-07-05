Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. Его слова приводит РИА Новости.

В своей речи по случаю Дня независимости американский лидер отметил, что герои Соединенных Штатов «нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов и свергли коммунистов». Глава Белого дома добавил, что США также удалось «загнать на самый край земли» террористов.

«Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые во многих случаях не соображают, что делают», — сказал американский лидер.

В июне Трамп, выступая перед выпускниками военной академии, заявил о том, что генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) и генерал Омар Брэдли привели Соединенные Штаты «к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами».

В мае в Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма. В День Победы в поздравительном сообщении было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминался.

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