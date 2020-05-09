Соцсети Белого дома завалили комментариями после поста о победе США над нацизмом

Под записью в Twitter, Instagram и Facebook-аккаунтах Белого дома, где пресс-служба администрации президента заявила о победе только США и Великобритании над нацизмом, появились тысячи комментариев. Пользователи буквально завалили соцсети ответами, напоминая о роли других стран, в частности СССР, в событиях мая 1945 года.

Например, журналист Бэн Нортон назвал сообщение Белого дома полной ложью. «Именно Советский Союз победил нацистскую Германию, а не США и Великобритания. На протяжении большей части Второй мировой войны США и Великобритания столкнулись всего с десятью немецкими дивизиями вместе взятыми. А советские солдаты воевали более чем с 200 немецких дивизий. Белый дом пытается переписать историю», — заявил Нортон. Его комментарий в Twitter собрал на семь тысяч больше лайков, чем само сообщение пресс-службы.

Многие также опубликовали в комментариях и знаменитый кадр, на котором советские военнослужащие Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили флаг СССР над Рейхстагом. Один из комментаторов в шутку нарисовал на черном-белом фото разноцветный американский флаг. Кроме того, подписчики разместили и официальную статистику потерь в войне, и сканы военных документов.

Появились под записью и ответы российских пользователей. Один из них, например, прикрепил к комментарию фотографию своего деда, служившего в то время на фронте. «Миллионы таких как он отдали свои жизни за Победу над Гитлером. Вам не стыдно?» — написал россиянин.

В Instagram пресс-службу администрации президента США за переписывание истории пристыдили и российские звезды: рэпер Тимати, певица Валерия и актриса Наталья Рудова.

Сообщение появилось в аккаунтах Белого дома вечером 8 мая. Пресс-служба подытожила свое сообщение словами о том, что «дух Америки всегда победит». О роли СССР в событии упомянуто не было.

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