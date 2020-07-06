Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о «законном» нарушении ПДД

Директор российской певицы Ларисы Долиной Илья Спицын отреагировал на критику, разразившуюся в сети из-за слов исполнительницы о «законном» нарушении ПДД в старом интервью. Свою точку зрения Спицын высказал в беседе с РЕН ТВ.

В частности, он намекнул, что заявление Долиной уже не актуально. «Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите», — резко ответил он.

На старое интервью звезды обратил внимание блогер Anton S. В передаче «Сто вопросов к взрослому», которая вышла в 2010 году, певица призналась, что позволяет своему личному водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников.

Артистку тут же стали критиковать в соцсетях, а также сравнивать ее с устроившим пьяное ДТП в центре Москвы актером Михаилом Ефремовым.

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