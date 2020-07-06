Оголодавшие за время карантина крысы начали поедать друг друга и залезать в дома

Оголодавшие за время карантина агрессивные крысы-каннибалы заполонили улицы английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. Об этом сообщает издание StokeonTrentLive.

Местные жители утверждают, что крысы залезают в дома через канализационные трубы и унитазы. Дезинсекторы сообщают, что за последнее время им поступает на десять процентов больше заявлений от граждан, заметивших грызунов у себя дома, чем в тот же период в прошлом году.

Представители компании по дезинсекции Rentokill считают, что благодаря теплой зиме популяция крыс резко разрослась. При этом в связи карантином из-за пандемии коронавируса рестораны, объедками из которых в основном питались грызуны, закрылись, и поэтому теперь они пытаются добыть еду в жилых домах. Им даже приходится поедать своих сородичей, чтобы выжить.

Живущий в городе пенсионер Роберт Стюарт (Robert Stewart) считает, что крыс привлекают свалки. При этом местные власти не могут с ними бороться, так как кучи мусора находятся на территории частной собственности. На муниципальном собрании владельцы земли заявили, что из-за коронавируса у них сокращен штат, поэтому убрать отходы некому.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, крысы от голода принялись поедать сородичей из-за пандемии COVID-19. Американские ратологи (ветеринары, специализирующиеся на диагностике и лечении болезней грызунов) отметили всплеск жалоб на необычное и крайне агрессивное поведение крыс.

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