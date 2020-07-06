Мужчины с русскими именами преследовали чернокожую семью нацистскими лозунгами

Семеро мужчин с русскими именами были арестованы в штате Орегон, США. Они, предположительно, использовали нацистское приветствие и выкрикивали расовые оскорбления в адрес чернокожей семьи, празднующей День независимости на пляже, пишет New York Post со ссылкой на заявление полиции.

По словам полиции, семеро арестованных из округа Кларк (штат Вашингтон) были частью более крупной и «сильно пьяной» компании, которая преследовала чернокожую семью нацистскими лозунгами 4 июля в Линкольн-сити. Полиции поступила жалоба на людей, запускающих нелегальную пиротехнику и мешающих другим на пляже напротив гостиницы Inn At Spanish Head Resort Hotel.

По прибытии офицеров на место событий, группа из 10 человек окружила их и «начала насмехаться и оспаривать изъятие нелегальных фейерверков». Затем полиция выяснила, что группа также преследовала отдыхавшую на пляже семью. Офицеры образовали между ними черту, «позволяющую чернокожей семье безопасно покинуть пляж и вернуться в свою комнату».

Между тем, сообщается, что нарушители пытались ввязаться в драку с полицейскими, некоторые из представителей компании начали зажигать фейерверки перед офицерами. В ходе событий полиция арестовала семь человек: Руслана Ткаченко, Анатолия Качанкова, Андрея Зайцева, Геннадия Качанкова, Юрия Качанкова, Олега Саранчука и мужчину, который отказался раскрыть свою личность.

Им предъявили обвинения в беспорядках, вмешательстве в работу полиции, хулиганстве, преследовании, владении нелегальной пиротехникой, а также разбрасывании мусора. Качанков был также обвинен в сопротивлении аресту.

Из-за местных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в окружной тюрьме, шестеро арестованных были освобождены к воскресенью, 5 июля, им выдали повестку в суд. Седьмой задержанный, который отказался назвать себя и не имел при себе удостоверения личности, был помещен в тюрьму округа Линкольн для «идентификации по отпечаткам пальцев».

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