США оценили введенные Великобританией санкции против россиян

США приветствовали введенные Великобританией за нарушение прав человека санкции против россиян. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, новый «режим глобальных санкций» усилит борьбу с нарушениями прав человека во всем мире. Он также подчеркнул, что использование США и Великобританией подобных важных инструментов жизненно необходимо для того, чтобы недобросовестные акторы отвечали за свои действия.

Ранее власти Великобритании ввели персональные санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. По утверждению британских властей, эти люди причастны к смерти в «Матросской Тишине» аудитора Сергея Магнитского. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства и заморозку активов.

Кроме того, британские власти объявили о санкциях в отношении двух генералов армии Мьянмы в связи с чистками мусульман, двух компаний из Северной Кореи и ряда подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи.

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