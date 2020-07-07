Ливия обвинила иностранные государства в атаке на авиабазу

Авиабаза аль-Ватия на северо-западе Ливии была атакована современными военными самолетами, которых нет в арсенале у главы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и его сторонников. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Заместитель министра обороны Ливии Салахаддин Немруш обвинил иностранные государства в атаке. По его мнению, только у них могли быть такие самолеты.

Он добавил, что авиаудар — еще одна причина, по которой правительство национального согласия (ПНС) должно освободить города Сирт и аль-Джуфра. Немруш подчеркнул, что неподалеку от первого города уже приземляются «самолеты с боевиками и боеприпасами».

По авиабазе аль-Ватия нанесли несколько авиаударов в ночь на 4 июля. О пострадавших не сообщалось. Принадлежность самолетов, участвовавших в атаке, пока не установили. Отмечается, что это первое нападение с 18 мая — тогда базу освободили от боевиков ЛНА.

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Тогда же сообщалось, что Турция открыто примет участие в урегулировании конфликта в Ливии после того, как ПНС во главе с Фаизом Сарраджем подписало оборонное соглашение с Анкарой. По новому документу, Турция имеет право разместить на территории Ливии собственную военную базу, а всем ее военнослужащим будет предоставлен дипломатический статус.

Представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявлял, что преступления сторонников ЛНА совершались в соучастии с Францией. По его словам, Париж причастен к «преступлениям против человечности» в Ливии, так как сейчас дистанцируется от происходящего.

В 2011 году в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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