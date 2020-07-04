Турция решила вмешаться в урегулирование конфликта в Ливии

Турция открыто примет участие в урегулировании конфликта в Ливии после того, как Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем подписало оборонное соглашение с Анкарой. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Отмечается, что соглашение подписали в Триполи во время визита турецких политиков — министра обороны Хулуси Акары и главы Генштаба вооруженных сил страны Яшара Гюлера. По новому документу, Турция имеет право разместить на территории Ливии собственную военную базу, а всем ее военнослужащим будет предоставлен дипломатический статус.

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Кроме того, турецкие советники и военные получат иммунитет от судебного преследования, Анкара — законные полномочия защищать ПНС. Благодаря соглашению, Турции разрешено участвовать в формировании нового военно-разведывательного агентства, а также охранных структур для турецких компаний, расположенных в Ливии.

В ближайшее время Турция значительно расширит боевые возможности в арабской стране, отмечает издание.

3 июля представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что преступления сторонников Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара совершались в стране в соучастии с Францией. По его словам, Франция причастна к «преступлениям против человечности» в Ливии, так как сейчас дистанцируется от происходящего.

30 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Франция «играет на руку» России на севере Африки. Между тем он отметил, что Москва и Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.

В 2011 году в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.

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