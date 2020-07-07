Женщина поспала с домашним котом и умерла

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, скончалась после того, как домашний кот оцарапал ее и облизал рану. Об этом сообщается на сайте телеканала 7News.

80-летняя женщина, семья которой предпочла не раскрывать ее имени, часто спала вместе с котом по кличке Минти. В мае женщина в очередной раз уснула рядом со своим питомцем. Предположительно, ночью Минти оцарапал ее, а затем облизал рану.

В результате слюна животного попала в кровоток, и женщина заразилась бактериальным менингитом. Пенсионерка была госпитализирована и девять дней провела в коме. После того как ее отключили от системы жизнеобеспечения, она скончалась.

«Я была в шоке. Я пыталась не ненавидеть этого кота и быть к нему ласковой. Но однажды он без причины набросился и на меня», — рассказала дочь погибшей.

Эксперты по инфекционным заболеваниям отмечают, что в среднем один человек в неделю попадает в больницу из-за содержащихся в кошачьей слюне бактерий. Около 40 процентов котов в определенные периоды их жизни становятся переносчиками бактерий bartonella henselae. Осложнения возникают редко, но бактерии могут привести к повреждениям мозга, глаз, сердца или других внутренних органов у детей и взрослых с ослабленной иммунной системой.

Ранее сообщалось, что болезнетворные бактерии, которые содержались в слюне домашней собаки, привели к гибели 63-летнего мужчины. По всей видимости, питомец мужчины занес их, когда лизнул хозяина.

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