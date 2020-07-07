Лукашенко призвал Белоруссию перейти за пятилетку на электромобили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать», — заявил он о необходимости перейти на электромобили.

Лукашенко при этом подчеркнул, что нужно обеспечить равномерное развитие страны. Он отметил, что Минск — особый город, с которого начали наводить порядок еще в первые годы после его прихода к власти. Президент заявил, что сейчас нужно заняться развитием «неперспективных деревень и хуторов», призвав белорусов приобретать себе земельные участки за городом.

В мае Лукашенко показали экспериментальный образец белорусского родстера — двухместного кабриолета. По мнению разработчиков, в будущем он сможет конкурировать с электромобилями американской компании Tesla. Глава государства остался «очень впечатлен» новинкой.

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