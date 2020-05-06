Лукашенко представили белорусский конкурент Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осмотрел отечественные разработки в области электротранспорта. Об этом пишет БЕЛТА.

В частности, главе государства показали экспериментальный образец белорусского родстера — двухместного кабриолета. По мнению разработчиков, в будущем он сможет конкурировать с электромобилями американской компании Tesla.

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Показанный Лукашенко родстер представили как «легкий и маневренный» автомобиль, обладающий улучшенными динамическими характеристиками, способный разгоняться до 170 километров в час и преодолевать расстояние в 270 километров без подзарядки. Глава государства отметил, что «очень впечатлен» новинкой, поскольку не ожидал, что подобных результатов можно достичь за короткое время.

Кроме того, Лукашенко продемонстрировали образцы коммунальной техники, комбайн для заливки льда, электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты, а также беспилотные летательные аппараты белорусского производства.

Ранее Лукашенко рассказал о подаренном ему Илоном Маском электрокаре Tesla Model S P100D. Однако бизнесмен вскоре опроверг эту информацию.

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