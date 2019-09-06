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Илон Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной им Tesla

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Илон Маск

Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

В правдивости заявлений белорусского лидера усомнилось издание «Белорусский партизан». В его Twitter была опубликована статья под названием «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?» В комментариях пользователь «Слава Украине!» обратился к Маску с вопросом, не его ли это подарок.

«Эм, нет», — ответил ему Маск.

Авторы статьи «Белорусского партизана» обратили внимание на то, что заявление Лукашенко о получении Tesla от самого основателя компании показало только одно СМИ — телеканал СТВ, ранее ни пресс-служба президента, ни государственное агентство БЕЛТА о подарке не сообщали.

При этом, указывают журналисты, электрокар Tesla Model S P100D появился у белорусского лидера два года назад. В этой комплектации машина стоит 165 тысяч долларов (10,8 миллиона рублей). Они напоминают, что Лукашенко уже получал автомобили от представителей других стран — например, у него есть Geely Emgrand EV, подаренный китайскими бизнесменами, и Maybah, который, по словам Лукашенко, был презентом на день рождения от «одного российского человека».

О том, что Илон Маск подарил ему Tesla, Лукашенко заявил в беседе со школьниками 2 сентября. Автомобиль он протестировал еще в 2017 году и высоко оценил его характеристики.

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