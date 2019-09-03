Лукашенко понял даркнет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как он узнал, что такое даркнет. Разговор об этом зашел во время проходящей в Минске международной конференции по борьбе с терроризмом, передает Tut.by.

По его словам, знакомство с термином произошло буквально накануне конференции — белорусский лидер перечитывал текст своего выступления, столкнулся со словом «даркнет» и спросил его значение у младшего сына Николая. «Он меня поразил: по полочкам разложил то, что я вообще не слышал. Если хочешь наркотики, оружие купить — это эта сеть. Я подумал: пацаненок, который вообще, как мне казалось, далек от этого, знает лучше, чем я», — рассказал президент Белоруссии, добавив, что ему есть о чем подумать.

В связи с этим Лукашенко поднял вопрос обеспечения свободы интернета. По словам президента, необходимо найти границу между свободой общения и самовыражения и безнаказанным поведением.

Материалы по теме Глубже даркнета Что скрывается в самой анонимной сети мира

Ранее Лукашенко объяснил отсутствие в Белоруссии контроля за доступом к сети нежеланием вновь попасть под западные санкции. «Мы пока не знаем, как сделать так, чтобы цивилизованное общество снова не подвергло нас санкциям, поэтому мы пока не трогаем интернет. Время терпит», — подчеркнул он.

15-летний Николай Лукашенко с трех лет сопровождает своего отца почти на всех официальных мероприятиях. Мальчик встречался с Владимиром Путиным, Виктором Ющенко, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой; в разные годы он стоял на трибуне во время военных парадов, участвовал в саммитах СНГ, присутствовал на заседании Генассамблеи ООН, Олимпиадах в Пекине и Сочи.

Даркнет — скрытая интернет-сеть, в которой благодаря особенностям ее устройства обмен информацией осуществляется в зашифрованном виде. Поскольку файлообмен происходит в даркнете анонимно, его пользователи не опасаются вмешательства государства в свои дела. По этой причине сеть используется для различного рода незаконной деятельности.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!