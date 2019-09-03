Лукашенко рассказал о подаренной Маском Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о происхождении своего электрического автомобиля Tesla. Фрагмент его беседы со школьниками был показан в эфире телеканала СТВ, передает «Комсомольская правда».

«У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — поделился белорусский президент. Какая именно модель электромобиля ему принадлежит, он не сообщил.

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В 2017 году Лукашенко протестировал Tesla на белорусских дорогах. Глава государства высоко оценил характеристики автомобиля, отметив, что он «стартует, как космический корабль, и еще мощнее». После тест-драйва он поручил белорусским инженерам приступить к подобной разработке.

В апреле 2016-го Лукашенко дал распоряжение чиновникам страны приобретать служебные автомобили только отечественного производства. Исключение глава государства сделал для себя, премьер-министра, его замов и других высших должностных лиц.

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