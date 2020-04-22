Илон Маск научит Tesla плавать

Новый электрический пикап Tesla Cybertruck сможет какое-то время держаться на плаву. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал глава компании Илон Маск.

Один из подписчиков спросил у Маска, можно ли будет на Tesla Cybertruck пересекать ручьи без опаски повредить машину. В ответ глава американского автопроизводителя заявил, что пикап сможет плавать «некоторое время».

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Tesla представила Cybertruck в ноябре 2019 года. Корпус автомобиля сделан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита.

Главной особенностью автомобиля является футуристичный дизайн, резко отличающийся от аналогов. Выпуск автомобиля планируется начать в 2021 году. Ранее Маска уже замечали за рулем Cybertruck.

В апреле стало известно, что несколько бывших сотрудников Tesla передали секретные данные компании стартапу Zoox. Автопроизводитель подал иск к Zoox, по решению суда тот должен выплатить компенсацию, однако ее размер не разглашается.

На фоне пандемии коронавируса в Tesla начались увольнения сотрудников, а главный завод компании в США приостановил работу.

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