Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал брать пример с советских времен при планировании развития экономики. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что при СССР четко формировался план на следующую пятилетку, где были расписаны объекты, которые должны быть введены в строй. Он призвал белорусских чиновников определиться с планами на будущую пятилетку.

Белорусский лидер также отметил, что республике уже не нужны иностранные инвестиции ради инвестиций. «Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Я никогда не соглашусь на то, чтобы кому-то отдать деньги, а он подумает, что строить. Нам надо строить то, что нужно», — заявил он.

Ранее Лукашенко призвал не опасаться роста цен на углеводороды. «Слава богу, и нефти хватает в мире — бери не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками», — заявил он.

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