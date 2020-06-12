Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.

«Мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть», — сказал Лукашенко, отметив, что в республике находится много гибнущей древесины, а торф и опилки «буквально валяются под ногами». «Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать», — добавил он. Президент Белоруссии считает, что опыт использования местных видов топлива должен быть распространен по всей стране, так как «гибнущей древесины [в Республике Беларусь] сегодня предостаточно».

Он также похвалил власти Витебской области за заводы по производству пеллетов — биотоплива, получаемого из торфа и древесных отходов — и отметил, что на европейском рынке существует большой спрос на эту продукцию. Лукашенко также поручил правительству Белоруссии проработать вопрос, чтобы производители не конкурировали друг с другом: «Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности».

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