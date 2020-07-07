Назван главный российский артист десятилетия. Получившая награду певица Елка выложила снимок в своем Instagram-аккаунте.

«Я хвастаюсь редко, но это тот случай, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне ни было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людей», — написала исполнительница.

Она стала артисткой десятилетия по версии российского музыкального портала TopHit. Проект посчитал, что с 2010 по 2019 год песни Елки звучали в эфире российских радиостанций более 19,8 миллиона раз.

38-летняя артистка известна по таким хитам, как «Город обмана», «Прованс», «Около тебя», «На большом воздушном шаре» и «Девочка-студентка». Елка является семикратной обладательницей музыкальной премии «Золотой граммофон».

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