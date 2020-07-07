Кремль анонсировал ответ на новые британские санкции против граждан России

По новым британским санкциям против российских граждан Москва применит принцип взаимности в объеме, соответствующем ее интересам. Ответ российский стороны анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 7 июля.

Он добавил, что в Кремле сожалеют в связи с такими недружественными шагами.

6 июля Лондон ввел персональные санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. По заявлению британских властей, все люди из списка причастны к смерти в «Матросской тишине» аудитора Сергея Магнитского. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства и заморозку активов.

В Вашингтоне положительно оценили новые антироссийские санкции. Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что такие методы позволяют бороться с нарушениями прав человека.

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