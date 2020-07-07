В Вологодской области создадут 2,5 тысячи новых рабочих мест

Вологодская область получит 52 миллиона рублей из резервного фонда правительства на создание 2,5 тысячи общественных и временных рабочих мест. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Гражданам, обратившимся в службы занятости, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также на благоустройстве территорий и в социальных службах. «Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу», — добавили в пресс-службе правительства Вологодской области.

В мае в регионе начала действовать мера финансовой поддержки граждан и организаций посредством общественных работ. В основном жители задействованы на уборке территорий, благоустройстве, подсобных и вспомогательных работах, а также в санитарной обработке, дезинфекции и очистке зданий и сооружений. Это деятельность, не требующая специального образования и подготовки.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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