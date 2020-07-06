Более 2,4 тысячи сотрудников предприятий Нижегородской области пройдут переобучение в рамках национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография», а также по госпрограмме по содействию занятости в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения.

В ведомстве заявили, что профессиональное обучение является традиционным способом снятия напряженности на рынке труда. «Ежегодно служба занятости организует обучение и безработных граждан с целью их дальнейшего трудоустройства, и работающих граждан, но находящихся под риском увольнения», — добавили там.

Так, по нацпроекту« Производительность труда и поддержка занятости» обучение пройдут 566 человек. Также свои профессиональные навыки повысят 630 жителей старше 50 лет и более 470 женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет. Это обучение проходит по проекту «Демография». Кроме того, по программе «Содействие занятости населения Нижегородской области» в регионе обучатся более 740 человек, состоящих на учете по безработице.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



