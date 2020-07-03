Ставропольским аграриям упростили доступ к льготным кредитам

Сельскохозяйственным предприятиям Ставропольского края, участвующим в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», упростили доступ к льготным кредитам. Об этом в Instargam сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Сегодня государство стимулирует рост производительности труда, предлагая аграриям-участникам нацпроекта, льготные инвестиционные кредиты в приоритетном порядке. Часть процентной ставки по таким банковским кредитам будет субсидировать госбюджет. А для сельхозпредприятий доступные инвестиции — еще один аргумент в пользу внедрения бережливых технологий», — написал Владимиров.

По его словам, компании, использующие механизмы бережливого производства, выигрывают в качестве бизнеса, поскольку работа идет быстрее, затраты становятся меньше, а логистика процессов — рациональнее.

О том, что участвующим в нацпроекте аграриям упростили доступ к льготным кредитам, сообщалось 16 июня. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь при формировании реестра потенциальных заемщиков участники нацпроекта будут включены в него в приоритетном порядке. Ожидается, такая мера поможет привлечь в нацпроект новые компании, повысит темпы производства среди аграриев и увеличит его эффективность.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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