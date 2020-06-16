Более 220 миллионов рублей выделили аграриям Подмосковья в условиях пандемии

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК Подмосковья из регионального бюджета дополнительно выделили более 220 миллионов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 16 июня.

«Аграриям региона будет оказана поддержка в размере 222,4 миллиона рублей», — уточнил он.

По его словам, средства пойдут на проведение комплекса агротехнологических работ, возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, а также затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Кроме того, расширены направления субсидируемых из областного бюджета краткосрочных кредитов.

«Теперь субсидируются кредиты, привлеченные с 13 марта по 31 декабря 2020 года на выплату заработной платы работникам, в том числе НДФЛ», — рассказал Разин.

Московская область занимает первое место по экспорту молочной продукции среди регионов: за первый квартал экспортировано на 26,7 миллиона долларов.