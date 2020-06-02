Качество молочной продукции Подмосковья проверили в лаборатории

Сотрудники лабораторий государственной ветеринарной службы Московской области проверили качество молока и молочной продукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 2 июня.

По его словам, из 548 проб проблемы с качеством были выявлены в 34 образцах.

«Подмосковный рынок молочных продуктов предлагает широкий выбор наименований нашему потребителю. Также мы поставляем молоко и молочную продукцию в различные города страны и на экспорт. И прежде чем поступить на прилавки магазинов проводятся обязательные лабораторные исследования», — сказал он.

Министр напомнил, что в прошлом году было исследовано 1322 пробы, из них в 83 выявлены нарушения. По его словам, на основании полученных результатов с реализации снимается некачественная продукция. При этом, отметил он, проверка дисциплинирует и добросовестных производителей.

Ранее во вторник Разин сообщил, что регион занимает первое место по экспорту молочной продукции среди регионов: за первый квартал экспортировано на 26,7 миллиона долларов. Ранее министр отмечал, что эта отрасль стремительно развивается, в том числе при поддержке властей.