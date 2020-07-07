В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва. О том, что не нужно надеяться на быстрый выход из кризиса, он рассказал в интервью Financial Times. По данным Бостика, в США произошло замедление экономической активности в том, что связано с возобновлением работы бизнеса и передвижением населения.

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Эксперты отмечают, что с момента начала кризиса, вызванного эпидемией, работу потеряли 22 миллиона американцев. За последние два месяца удалось вернуть 7,5 миллиона рабочих мест. Тем не менее из-за резкого увеличения числа инфицированных в крупных штатах (Флорида, Техас, Аризона и Калифорния) пришлось вводить ранее отмененные ограничения, что негативно отразилось на экономической активности.

Глава ФРБ Атланты также призвал конгресс предоставить больше поддержки экономике США, поскольку нынешняя программа помощи на три триллиона долларов подходит к концу. При этом наибольшему риску подвергся малый бизнес.

В мае глава Минфина США Стивен Мнучин в свою очередь заявил, что медлительность при отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, может поставить экономику США под угрозу разрушения. По его прогнозам, восстановление может начаться с конца второго квартала 2020 года.

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