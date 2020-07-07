Объяснена устойчивость экономики России при пандемии

Японский экономист Юсукэ Оцубо объяснил устойчивость российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение он выразил в статье для издания JB Press.

Автор заявил, что «закаленная» борьбой с западными санкциями экономика проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии. По его словам, вызванные введением карантина экономические издержки, резкое падение цен на нефть не нанесли ей такой мощный удар, который можно было ожидать.

Оцубо указал, что «корона-шок» оказался для российской экономики не таким уж страшным, если сравнить макроэкономические показатели России в период кризиса из-за пандемии с кризисными ситуациями других лет.

Россия, по мнению экономиста, обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимися за предыдущие периоды. «Нынешний кризис является лишним тому подтверждением», — пояснил он.

Западноевропейские и американские инвесторы тоже отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям нынешнего кризиса. При этом эксперты считают, что у России есть еще немало эффективных мер по ускорению экономического развития страны, добавил Оцубо.

Ранее экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители. Возросшая обеспокоенность со стороны экспертов связана с текущей ситуацией, когда ограничения постепенно снимаются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!