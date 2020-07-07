К «любимому сирийскому командиру Путина» приставили российского спецназовца

Сирийского бригадного генерала Сухеля аль-Хасана во время поездки в провинцию Ракка охранял российский военнослужащий. Спецназовец попал на фотографии, опубликованные в Twitter агентства ANNA-News.

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Как пишут авторы «Канала специального назначения» в Telegram, приставленный к генералу военнослужащий — сотрудник Сил специальных операций ВС России. Он вооружен модифицированным для Минобороны пистолетом-пулеметом «Витязь», заметить его на фотографиях в Сирии — редкий случай, отмечает канал.

Генерал Сухель аль-Хасан после начала антитеррористической кампании России в Сирии стал одним из самых известных сирийских военачальников. Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от министра обороны России Сергея Шойгу, встречался с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром» президента России Владимира Путина.

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