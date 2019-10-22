«Любимый сирийский командир Путина» оделся как российский спецназовец

Сирийский бригадный генерал Сухель аль-Хасан в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом на передовой в провинции Идлиб надел экипировку, используемую российскими спецназовцами. Снимки опубликованы на странице главы государства в Facebook, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Помимо этого аль-Хасан взял в руки автомат российского спецназа.

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На других фотографиях видно, что большинство других военачальников, сопровождающих Асада, одеты в сирийскую армейскую униформу и ходят без бронежилетов и других средств защиты. Сам президент одет в брюки, рубашку и пиджак.

В июне оппозиционное сирийское интернет-издание Zaman Al-Wasl сообщало, что действия аль-Хасана, известного лояльным отношением со стороны Москвы, вызывают у российских военных недовольство. Подконтрольное генералу подразделение — считающееся элитным формирование «Силы тигра» — с мая по июнь не добилось какого-либо значимого прогресса в провинции Хама, несмотря на мощную поддержку со стороны российской авиации. Отмечалось, что проведенные «Силами тигра» наступательные операции были очень дорогостоящими из-за зависимости подразделения от огневой поддержки, но в то же время оказались плохо спланированы.

Генерал Сухель аль-Хасан после начала антитеррористической кампании России в Сирии стал одним из самых известных сирийских военачальников. Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от министра обороны России Сергея Шойгу, встречался с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».

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