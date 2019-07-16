Работа элитных военных в Сирии попала на видео

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Очевидцы запечатлели работу одного из танков из «Сил тигра» — элитного формирования сирийской армии, которое специализируется на наступательных операциях. Видео опубликовано на YouTube. На него обратило внимание издание Al Masdar News.

Как отмечается, на кадрах запечатлена работа военных на северо-западе провинции Хама. Солдаты находятся в населенном пункте Аль-Хамамият и стреляют по позициям боевиков в Таль-Хаваше.

Несколько дней назад сирийские правительственные войска отбили у боевиков Аль-Хамамият, который был потерян незадолго до этого в результате контратаки террористов.

В июне сообщалось, что действия сирийского бригадного генерала Сухеля аль-Хасана, командующего «Силами тигра» и известного лояльным отношением со стороны Москвы, вызывают у России недовольство. Отмечалось, что подразделение за последние полтора месяца не добилось какого-либо значимого прогресса в Хаме, несмотря на мощную поддержку со стороны российской авиации.

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