Сирийцы стали копировать российский спецназ

Агентство ANNA-News опубликовало в Twitter фотографию сирийского военнослужащего в экипировке и с оружием российского спецназовца.

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На кадре запечатлен солдат в сирийской армейской форме и кроссовках, его лицо размыто. Он держит в руках автомат АК-105, модернизированный с помощью различных сторонних комплектующих, что характерно для бойцов российского спецназа. Также на нем неопрятно висит бронежилет с сумками.

Ранее в октябре пресс-служба президента Сирии Башара Асада опубликовала фотографии со встречи главы государства с военными на передовой. На один из кадров попал бригадный генерал Сухель аль-Хасан, который появился на мероприятии в экипировке российского спецназа, а также взял в руки автомат одного из бойцов российских спецподразделений. Большинство других военачальников, сопровождавших Асада, были одеты в сирийскую армейскую униформу и ходили без бронежилетов и прочих средств защиты.

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