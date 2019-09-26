В Сирии показали обученный Россией спецназ

Неподалеку от сирийского Дамаска прошли учения сирийского спецназа, который готовили военные специалисты из России. Об этом сообщает Sputnik News.

На то, как бойцы действуют в условиях, приближенных к боевым, пригласили посмотреть десятки журналистов. Как сообщает издание, российские инструкторы в Сирии готовят не только тех, кто будет действовать на передовой, но и инженеров. В тех регионах страны, где не идут активные боевые действия, есть необходимость в квалифицированных саперах.

В публикации отмечается, что российские военные консультанты работают в Сирии уже более трех лет: они обучают сирийских коллег не только тактике боевых действий, но и оказанию первой помощи.

В августе текущего года сообщалось об успешной операции российского спецназа в Идлибе: в результате засады, устроенной в тылу противника, были уничтожены по меньшей мере 11 боевиков.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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