Раскрыты подробности спецоперации российского спецназа в Сирии

Российские силы специального назначения организовали успешную засаду на боевиков и убили 11 экстремистов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным источника издания, спецназ сначала провел атаку в тылу боевиков, а затем организовал операцию против участников группировки «Лива Сукур аш-Шам». Местом проведения атаки стал маленький город Иджаз на юге провинции.

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Отмечается, что российский спецназ редко проводит подобные операции, однако при поступлении информации о месте нахождения боевиков такой вариант возможен.

31 июля сообщалось, что Воздушно-космические силы России начали наносить массированные удары по позициям боевиков в сельской местности на северо-востоке сирийской провинции Латакия.

Ранее стало известно, что сирийская армия начала наступление в провинции Хама.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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