Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр сравнил коронавирус с игрой, где часть людей серьезно проигрывает. Трансляция его беседы с президентом Сбербанка Германом Грефом в рамках тренинга Cyber Polygon 2020 велась на YouTube-канале «Сбербанк TV».

«Коронавирус — как игра: большинство заразившихся выживет, но мы понимаем, что для некоторых он может иметь серьезные последствия», — сказал бывший британский лидер. В этой связи он назвал проблемой то, что правительства должны «отправлять на карантин всю экономику» для выживания небольшого числа людей.

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Блэр назвал возможным выходом введение цифрового ID, который будет содержать биометрическую информацию. Таким образом, люди смогут доказать наличие отрицательного теста на коронавирус или присутствие в их организме антител.

Тони Блэр занимал должность премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год. После ухода с поста неоднократно оказывал консультационные услуги лидерам стран мира.

Cyber Polygon 2020 — тренинг, организованный Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума и российской компанией BI.ZONE. В его рамках выступают крупные международные специалисты по экономике и информационным технологиям. В их числе генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, председатель наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, а также первые лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций.

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