Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр сравнил коронавирус с игрой, где часть людей серьезно проигрывает. Трансляция его беседы с президентом Сбербанка Германом Грефом в рамках тренинга Cyber Polygon 2020 велась на YouTube-канале «Сбербанк TV».
«Коронавирус — как игра: большинство заразившихся выживет, но мы понимаем, что для некоторых он может иметь серьезные последствия», — сказал бывший британский лидер. В этой связи он назвал проблемой то, что правительства должны «отправлять на карантин всю экономику» для выживания небольшого числа людей.
Блэр назвал возможным выходом введение цифрового ID, который будет содержать биометрическую информацию. Таким образом, люди смогут доказать наличие отрицательного теста на коронавирус или присутствие в их организме антител.
Тони Блэр занимал должность премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год. После ухода с поста неоднократно оказывал консультационные услуги лидерам стран мира.
Cyber Polygon 2020 — тренинг, организованный Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума и российской компанией BI.ZONE. В его рамках выступают крупные международные специалисты по экономике и информационным технологиям. В их числе генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, председатель наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, а также первые лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций.