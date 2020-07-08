У гитариста «Чайфа» нашли коронавирус

У гитариста группы «Чайф» Владимира Бегунова нашли коронавирус. Об этом музыкант сообщил в Facebook-аккаунте группы.

«К великому сожалению, я стал частью статистики. Поставлен диагноз COVID, поставлена пневмония», — сказал он.

Артист добавил, что благодаря знающим медикам и своевременному лечению поражение легких составило лишь десять процентов. «Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, что это все придумали какие-то закулисы. Зараза существует, она крайне неприятна, и, скажем так, нет на свете врагов, еще таких не нажил, которым я пожелал бы тех же переживаний и ощущений. Болезнь проистекает очень тяжело, очень резко, и, мягко скажем, система здравоохранения не очень готова к ней», — отметил Бегунов.

6 июля сообщалось, что актер фильма «Уйти красиво» и бродвейская звезда Ник Кордеро скончался в возрасте 41 года из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!